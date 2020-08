Coronavirus, bollettino 28 agosto: 1462 nuovi contagi, 9 decessi (Di venerdì 28 agosto 2020) I dati del bollettino del Ministero della Salute sul Coronavirus: contagiati, tamponi, decessi nelle ultime ventiquattro ore in Italia Il Ministero della Salute ha diffuso i dati relativi al bollettino sul Coronavirus del 28 agosto. Si conferma l’andamento degli ultimi giorni con i contagi sopra quota mille e molti tamponi. Nel dettaglio i positivi del giorno sono 1.462, per un totale che sale a 265.409 casi dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 23.035, mentre i decessi delle ultime ventiquattro ore sono 9. In totale le vittime da inizio emergenza in Italia sono 35.472. Da mettere in evidenza il numero di tamponi, ancora un record: nelle ultime 24 ore sono stati ben 97.065. LEGGI ANCHE ... Leggi su bloglive

