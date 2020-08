Coronavirus: aumentano contagi (+1.462) e decessi, 9 (totale 35.472) (Di venerdì 28 agosto 2020) I casi totali registrati da inizio pandemia passano quindi a 265.409. Il numero delle persone dimesse o guarite aumenta di 348 unita',arrivando ad un totale di 206.902 persone Leggi su firenzepost

RegLombardia : #LNews Anche oggi non si registra alcun decesso mentre aumentano i guariti e i dimessi (+30). A fronte di 17.964… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, aumentano ancora leggermente i contagi in Italia: 1.462 (contro i 1.411 di ieri) nelle ultime 24 ore.… - Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - FirenzePost : Coronavirus: aumentano contagi (+1.462) e decessi, 9 (totale 35.472) - mapivi63 : RT @RegLombardia: #LNews Aumentano guariti e dimessi (+84). A fronte di 19.721 tamponi effettuati sono 316 i nuovi positivi riscontrati. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano

la Repubblica

Sono 316 i nuovi positivi riscontrati in Lombardia, a fronte di 19.721 tamponi effettuati (1,6% di positivi sul totale). Aumentano anche i guariti e dimessi (+84). «Oggi in Lombardia abbiamo sfiorato ...Infettato in modo grave dal coronavirus, il sistema economico dell'isola è il grande malato del 2020, l’anno da incubo che rischia di desertificare il tessuto produttivo Infettato in modo grave dal co ...