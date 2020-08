Coronavirus, aumentano ancora i nuovi casi (1.462). Record di tamponi: quasi 100mila in un giorno. Crescono ricoveri e terapie intensive – Il bollettino della Protezione civile (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto)Il bollettino del 28 agosto Terzo giorno di rialzo nel numero dei contagi: dopo i 1.411 casi registrati ieri e i 1.367 di due giorni fa, oggi le nuove infezioni segnalate nel bollettino della Protezione civile sono 1.462. Il Coronavirus, in Italia, ha colpito in totale 265.409 persone. Dall’inizio dell’epidemia, invece, i morti a causa della Covid-19 sono arrivati a 35.472: i decessi odierni sono stati 9, ieri erano 5 e due giorni fa 13. I dati di oggi arrivano a fronte di 97.065 tamponi processati: 3.041 in più rispetto al giorno precedente. Il totale dei test, da quando è partito il monitoraggio, è arrivato a ... Leggi su open.online

