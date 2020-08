Coronavirus, anche Fabio Fazio si schiera sulla scuola: «Didattica a distanza e iniziamo dopo le elezioni» – Il video (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto)«Rimangono delle domande inevase». Il conduttore televisivo evidenzia, in un video postato su Twitter, alcuni dubbi sul ritorno in classe, a meno di 20 giorni dall’inizio dell’anno scolastico. «Si può davvero pensare che basti mettere i banchi a un metro di distanza, con o senza ruote, perché i ragazzi non si avvicinino l’uno all’altro?», domanda Fabio Fazio. «Si può davvero pensare che i bambini mantengano le mascherine? E la mensa? Sarà riaperta o bisognerà portare il cibo da casa? Sarebbe il colmo, dopo che in un ristorante bisogna dare i propri dati anagrafici, mantenere il metro di distanza, misurare la temperatura, pensare invece che ... Leggi su open.online

