Coronavirus: America Latina, oltre sette milioni di casi (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 28 AGO - L'America Latina ha superato oggi i sette milioni di casi di Coronavirus: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, riportati dalla Cnn. L'attuale bilancio ... Leggi su corrieredellosport

Coronavirus, oltre sette milioni di casi in America Latina

L'America Latina ha superato i sette milioni di casi di coronavirus. E' quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, secondo cui il bilancio preciso è di 7.020.744 contagi. Il Brasile si ...

