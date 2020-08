Coronavirus, Alberto Zangrillo: “Io negazionista? Circola e contagia, ma è meno letale” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Coronavirus “Sars-CoV-2 Circola, contagia e ha causato molti decessi. Oggi, e speriamo in futuro, è molto meno letale. Io, che l’ho affrontato e che lo temo, sono contento per me e per l’umanità“. Lo scrive su Twitter – “a beneficio di quanti mi vorrebbero negazionista” – Alberto Zangrillo, direttore di Terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, postando un articolo sulla vicenda di un dirigente bancario che, dalle pagine del ‘Corriere della Sera’, ha raccontato che il padre, morto per cause naturali, è stato classificato come Covid pur non avendo fatto tamponi.L'articolo Coronavirus, Alberto Zangrillo: ... Leggi su meteoweb.eu

WRicciardi : Mantovani: «Ci siamo accorti che gli antivirali usati a inizio epidemia possono essere dannosi» - Iw1prt_Alberto : RT @Emergenza24: [28.08-17:20] #Italia ANDAMENTO CASI #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 #COVID19italia - Informazioni ed aggiornamen… - Iw1prt_Alberto : RT @Emergenza24Pro: [28.08-17:20] #Italia ANDAMENTO CASI #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 #COVID19italia - Informazioni ed aggiorna… - alberto_parini : RT @MoriMrc: Se non stoppiamo gli ipocondriaci (andrebbero messi in psichiatria) questo è il futuro per i nostri bambini: - alberto_froio1 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: scelte di #Governo e #Regioni su scuola, trasporti et al tengano conto che rischio contagio #SARSCoV2 cond… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Alberto Coronavirus, Alberto Mantovani: la malattia si è attenuata, non il Covid Corriere della Sera Zangrillo: "Io negazionista? Virus circola e contagia ma è meno letale"

Il coronavirus "Sars-CoV-2 circola, contagia e ha causato molti decessi. Oggi, e speriamo in futuro, è molto meno letale. Io, che l'ho affrontato e che lo temo, sono contento per me e per l'umanità".

Festival giornalisti Med, al via la 12.ma edizione

ROMA - La dodicesima edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo, in programma a Otranto dal 1 al 5 settembre prossimi, e che è stata presentata a Palazzo Adorno a Lecce, si annuncia ricca di a ...

Il coronavirus "Sars-CoV-2 circola, contagia e ha causato molti decessi. Oggi, e speriamo in futuro, è molto meno letale. Io, che l'ho affrontato e che lo temo, sono contento per me e per l'umanità".ROMA - La dodicesima edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo, in programma a Otranto dal 1 al 5 settembre prossimi, e che è stata presentata a Palazzo Adorno a Lecce, si annuncia ricca di a ...