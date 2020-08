Coronavirus, adesso è ufficiale: il paese chiuderà tutte le frontiere dal 1 settembre (Di venerdì 28 agosto 2020) A settembre chiuderà le frontiere. Lo scopo è quello di arginare la diffusione del Coronavirus. Lo ha reso noto il governo di Budapest. La misura verrà adottata per rispondere al notevole aumento dei contagi da Covid negli ultimi giorni, ha annunciato il vice-premier Gergely Gulyas dopo una riunione del governo. «Nessun cittadino straniero potrà entrare in Ungheria da quel giorno, salvo qualche eccezione da precisare ancora», ha aggiunto. Gli ungheresi che tornano dall'estero, dovranno presentare due test negativi, altrimenti dovranno restare in quarantena per due settimane. Secondo Gulyas, l'aumento dei contagi avviene attraverso il traffico con l'estero ed è determinato dal ritorno degli ungheresi in vacanza e da viaggiatori stranieri che portano il virus ... Leggi su howtodofor

matteosalvinimi : Adesso anche negli Stati Uniti autorizzano la cura con il plasma: siamo orgogliosi dei medici e degli ospedali lomb… - LegaSalvini : CORONAVIRUS E MIGRANTI, MUSUMECI: 'ADESSO BASTA, DISPONGO LO SGOMBERO DI TUTTI GLI HOTSPOT' - 2tredici : Un vero statista. Due o tre giorni or sono escludeva nel modo più assoluto un nuovo #lockdown. Adesso dice il contr… - emmeti18 : RT @Ambrakey1: Bene... E adesso una bella mozione di sfiducia a Zinga. Dove sono finiti i 12 mln delle mascherine? - Ambrakey1 : Bene... E adesso una bella mozione di sfiducia a Zinga. Dove sono finiti i 12 mln delle mascherine? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus adesso Coronavirus LIVE - Oggi 1462 nuovi casi (+51) in Italia, 9 i decessi. Ma è record di tamponi: 97.065 La Gazzetta dello Sport Coronavirus, bollettino del 28 agosto: non si ferma l'impennata di casi in Sicilia e in Italia, 54 nuovi contagi nell'Isola

Sono 54 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: quattro in più rispetto alla giornata di ieri. Cinque sono migranti, cinque provengono dalla Campania e uno dal Venezuela. È quant ...

Coronavirus, Francia: in un mese quadruplicano i casi. «La scienza non l’ha previsto»

PARIGI — «Sta succedendo qualcosa che gli scienziati non avevano previsto. Dobbiamo reagire adesso», dice il premier Jean Castex. La Francia registra un aumento di quattro volte dei casi rispetto a un ...

Sono 54 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: quattro in più rispetto alla giornata di ieri. Cinque sono migranti, cinque provengono dalla Campania e uno dal Venezuela. È quant ...PARIGI — «Sta succedendo qualcosa che gli scienziati non avevano previsto. Dobbiamo reagire adesso», dice il premier Jean Castex. La Francia registra un aumento di quattro volte dei casi rispetto a un ...