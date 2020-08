Coronavirus a Giugliano, altri 3 giovani positivi al Covid (Di venerdì 28 agosto 2020) Giugliano. altri i 3 positivi nella città di Giugliano. Dopo i 3 positivi rientrati dalle Sardegna di qualche giorno fa oggi arriva la notizia di ulteriori 3 casi di positività accertati. Si tratta di un ragazzo ed una ragazza rientrati da una vacanza in Sardegna e di un uomo di origine africana dializzato ed attualmente … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Sono stati rilevati 24 casi di positività al Covid-19 in una azienda agricola di Eboli. Lo comunica l’Asl di Salerno che ha chiesto al sindaco Massimo Cariello la “predisposizione di tutte le misure p ...Coronavirus in Campania. Sono stati riscontrati 24 casi positivi in un’azienda agricola di Eboli (Salerno). L’Asl di Salerno, si apprende da fonti sanitarie, ha chiesto al sindaco Massimo Cariello di ...