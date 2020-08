Coronavirus, 600 i volontari per la sperimentazione del vaccino al San Gerardo di Monza (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono quasi 600 i volontari che hanno scelto di prendere part alla sperimentazione del vaccino al San Gerardo di Monza. Si tratta della “Fase 1”, e le procedure avranno inizio tra ottobre e novembre. Verrà presto avviata la sperimentazione sul vaccino per il nuovo Coronavirus all’ospedale ospedale San Gerardo di Monza. Il vaccino, messo a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

