Coronavirus 28 agosto: quasi 1500 nuovi casi, tamponi record (Di venerdì 28 agosto 2020) Mai così tanti tamponi per il Coronavirus in un giorno in Italia, è record oggi 28 agosto, intanto registrati quasi 1500 nuovi casi. 1.462 nuovi casi con 97mila tamponi: questo il dato della diffusione del Coronavirus oggi 28 agosto in Italia, a cui si devono aggiungere 9 morti nelle ultime 24 ore. La Regione che … Leggi su viagginews

