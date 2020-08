Coronavirus, 28 agosto 2020: +1.462 nuovi casi, +9 morti, +7 in terapia intensiva (Di venerdì 28 agosto 2020) Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da Coronavirus COVID-19 in Italia conferma oggi il trend in lieve aumento: 1.462 nuovi casi rispetto ai 1.411 delle 24 ore precedenti. Salgono i decessi, 9 nelle ultime 24 ore contro i 5 di due giorni fa, e le persone ricoverate in terapia intensiva, che in 24 ore sono salite di 7 unità. 47 persone in più rispetto a ieri sono ricoverate con sintomi. Anche oggi nuovo record di tamponi: 97.065.In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti: - 1.462 nuovi casi (ieri erano stati 1.411) - 265.409 casi totali - 9 morti (+4, ieri erano stati 5) - 35.472 morti in totale - 348 ... Leggi su blogo

you_trend : ?? #Coronavirus, 28 agosto 2020 • Attualmente positivi: 23.035 • Deceduti: 35.472 (+9, +0,03%) • Dimessi/Guariti: 2… - fanpage : Falsi certificati di tamponi negativi per imbarcarsi sul traghetto a Genova, 3 denunciati - Agenzia_Ansa : L'età media dei casi diagnosticati è di 29 anni, confermando un trend in diminuzione: è quanto emerge nel document… - Etherbankingita : Coronavirus, ultime notizie. Focolaio in Rsa Milano, 22 casi. Costa Smeralda, positivi 21 dipendenti del Phi Beach.… - fainformazione : Report monitoraggio Covid dal 17 al 23 agosto Questa l'analisi settimanale dei dati relativi al contagio da coron… -