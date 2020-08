Coronavirus, 18 nuovi casi a Bergamo Lombardia: 19.721 tamponi, 316 positivi (Di venerdì 28 agosto 2020) I dati del 28 agosto sul territorio regionale. Gallera: «Anche oggi, il 65% delle 316 positività riscontrate riguarda chi torna dalle vacanze». Leggi su ecodibergamo

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.411 nuovi casi, 5 decessi - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.462 nuovi casi con 97mila tamponi, 9 morti nelle ultime 24 ore - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento in #EmiliaRomagna: su oltre 10.300 tamponi 171 nuovi positivi, di cui 95 asintomatici… - Ansa_ER : Coronavirus: in Emilia-Romagna 164 nuovi casi e un morto. Un paziente in più ricoverato nei reparti di terapia inte… - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino delle 18: quasi 1500 nuovi contagi, 9 i decessi -