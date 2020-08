Coronavirus, 1462 nuovi positivi e 9 decessi. Aumentano i pazienti in terapia intensiva (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA – Sono 1.462 i nuovi casi di persone colpite da coronavirus nelle ultime 24 ore a fronte di 97.065 tamponi effettuati. I decessi registrati da ieri sono invece 9, mentre sono 74, sette piu’ di ieri, i pazienti in terapia intensiva. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal ministero della Salute. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Scuola, per il Pd Azzolina “insufficiente” e il M5s insorge: “Qual è stato il vostro contributo?” Scuola, Azzolina: “Stanziati 2,9 miliardi, al via l’assunzione di altri 70 mila tra docenti e personale ata” Coronavirus, 1.411 nuovi casi e 94.024 tamponi. Calano i ricoveri in terapia intensiva Scuola, dalle Regioni ‘ok’ alle linee guida per la gestione dei casi di Covid Coronavirus, Cts: “Trend in aumento, ma sotto controllo. Paghiamo le libertà estive di qualcuno” Coronavirus, la Commissione europea firma il primo contratto per il vaccino: è quello di Irbm Pomezia-Oxford Leggi su dire

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 agosto: 1.462 nuovi casi e 9 morti nelle ul... - TranHoangHai4 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 agosto: 1.462 nuovi casi e 9 morti nelle ul... - PasqualeCacace5 : RT @LMtredici: #coronavirusitalia #coronavirus #Covid_19 #COVID19 #COVID19italia ???? 28/8 1462 nuovi casi 9 decessi 348 guariti TI +7 ricov… - cristianovilla9 : - markgmm : Coronavirus, il bollettino di oggi 28 agosto: 1462 nuovi casi e 9 morti. È record di tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 1462 Coronavirus, 1462 nuovi positivi e 9 decessi. Aumentano i pazienti in terapia intensiva Dire Coronavirus, in Italia 1.462 nuovi casi e 9 morti

Sono 1.462 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, in lieve aumento rispetto ai 1.411 di giovedì. I tamponi odierni sono stati 97.065. Nove i morti nelle ultime 24 ore per un totale di 35.47 ...

Contagi ancora in lieve aumento: 1462 nuovi positivi, 9 decessi

Crescita contenuta della curva dei contagi da coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.462 nuovi casi contro i 1.411 di ieri. Sono dunque 265.409 le persone colpite da Covid-19 dall’inizio ...

Sono 1.462 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, in lieve aumento rispetto ai 1.411 di giovedì. I tamponi odierni sono stati 97.065. Nove i morti nelle ultime 24 ore per un totale di 35.47 ...Crescita contenuta della curva dei contagi da coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.462 nuovi casi contro i 1.411 di ieri. Sono dunque 265.409 le persone colpite da Covid-19 dall’inizio ...