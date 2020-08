Corona virus: Italia, 23035 attualmente positivi a test (+1103 in un giorno) con 35472 decessi (9) e 206902 guariti (348). Totale di 265409 casi (1462) Dati della protezione civile (Di venerdì 28 agosto 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 23035 attualmente positivi a test (+1103 in un giorno) con 35472 decessi (9) e 206902 guariti (348). Totale di 265409 casi (1462) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

GiAdUzZoLa90 : RT @PierDeSciglio: @you_trend Il corona virus sta tornando , ha ragione salvini ! Chiudete i porti - blossomjiaer : @FrancyAngelfire ma poi la gente capisce a cosa ti stia riferendo a prescindere dal nome lol qui per facilità molti… - PierDeSciglio : @you_trend Il corona virus sta tornando , ha ragione salvini ! Chiudete i porti - disicaterina : RT @frafacchinetti: “FA PIÙ VITTIME IL CORONA VIRUS O IL LOCKDOWN?” Non bisognerebbe scegliere tra queste 2 cose, non si può giocare con la… - FrancyAngelfire : @blossomjiaer Mamma mia ma la gente si rende conto che i termini utilizzati per parlare di una certa cosa non sono… -