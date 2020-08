Convention repubblicana, Trump: “Sono le elezioni più importanti della storia” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Amici, delegati e ospiti illustri. Sono qui di fronte a voi stasera, onorato del vostro sostegno, orgoglioso dello straordinario progresso che abbiamo fatto insieme negli ultimi quattro anni, che fioriscono con fiducia nel radioso futuro che costruiremo per l’America nei prossimi quattro”. Per chi si aspettava un discorso scioccante del presidente Donald Trump nella serata di chiusura della Convention repubblicana, probabilmente è rimasto deluso. Dal palco allestito sul grande prato della Casa Bianca, Trump ha accettato la candidatura del partito, ha attaccato duramente il rivale Joe Biden ed elogiato i “progressi fatti” durante il suo mandato. Di certo non si è risparmiato con le accuse rivolte a Biden, “il distruttore dei posti di ... Leggi su italiasera

