Contro esodo estivo e traffico: ultimo weekend da bollino rosso, ecco le autostrade più a rischio (Di venerdì 28 agosto 2020) Inizia il fine settimana dei grandi rientri dalle vacanze con bollino rosso nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto. Sui 30.000 km di rete stradale e autostradale Anas (Gruppo Fs Italiane) è infatti previsto un incremento dei flussi di traffico lungo la direttrice Sud-Nord del Paese per i maggiori spostamenti del Controesodo che si uniscono ai rientri dell’ultimo fine settimana di agosto verso i grandi centri urbani. Anas ha predisposto un piano di gestione che comprende, tra l’altro, l’impiego di 2.500 addetti e il monitoraggio 24 ore su 24 della rete di competenza. Per l’assistenza e il pronto intervento sono a disposizione degli utenti 200 operatori impegnati ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Contro esodo estivo e traffico: ultimo weekend da bollino rosso, ecco le autostrade più a rischio - ParisiSonia : RT @QdSit: Da troppi anni travolta ogni estate da esodo e controesodo dei vacanzieri, la Città dello Stretto sembra vivere ormai rassegnata… - QdSit : Da troppi anni travolta ogni estate da esodo e controesodo dei vacanzieri, la Città dello Stretto sembra vivere orm… - salernonotizie : Salerno, iniziato il contro-esodo: traffico intenso sulla Tangenziale - BeliceIt : Varese: contro esodo estivo, i Carabinieri controllano le strade e la movida. -

Ultime Notizie dalla rete : Contro esodo

TGCOM

Bollino rosso sabato 29 e domenica 30 per i rientri verso le regioni del Nord Italia e verso i grandi centri urbani; divieto di transito dei mezzi pesanti domani 29 Agosto dalle 08.00 alle 16.00 e dom ...Sono i flussi di traffico stimati da Autovie Venete per l'ultimo fine settimana di agosto, in concomitanza con la seconda tranche di rientri dalle vacanze UDINE. Fino a 144 mila transiti previsti per ...