Contagio alla festa di Cortina, c'erano tanti vip: da Benetton ai conduttori tv. Centinaia in coda per il tampone (Di venerdì 28 agosto 2020) Centinaia di persone si stanno sottoponendo, fino alle 18.30, al tampone al Palaghiaccio di Cortina: avevano partecipato tutte al Summer Party il 20 agosto scorso, evento a cui era presente anche un ... Leggi su leggo

Corriere : Cortina, contagio alla festa vip con Ghedina, il sindaco e Benetton: centinaia in coda per il tampone - giornalettismo : Daniela #Santanchè aveva detto che al #Twiga si rispettavano tutte le norme anti-contagio. Ma dalle immagini dell'e… - insopportabile : Controllo delle partenze dalla Sardegna va bene, pur di limitare al massimo il contagio. Quelli in ingresso invece… - gianpaolag18 : Il gran chiurito di culo, che vanifica tutti i sacrifici fatti in tre mesi !!! ???????? Coronavirus a Cortina, contagio… - paoloangeloRF : Coronavirus a Cortina, contagio alla festa vip: centinaia in coda per il tampone - -

Ultime Notizie dalla rete : Contagio alla Coronavirus a Cortina, contagio alla festa vip: centinaia in coda per il tampone Corriere della Sera “In ospedale a Sassari gente col Covid che chiede prosecco anziché pensare a guarire”: lo sfogo di un medico a TPI

Nell’ultima settimana, sono aumentati a dismisura i contagi dopo il rientro dalle vacanze dalla Sardegna ... per cui le infermiere si limitano semplicemente a dire di no al prosecco e alla carta ...

Sondaggi elettorali Tp: Covid, 65,5% italiani pronto a vaccinarsi. Cala la fiducia in Conte

Aumento contagi, di chi è la responsabilità ... Dai dati raccolti da Termometro Politico emerge che alla maggioranza degli italiani (61,1%) dà fastidio solo l’immigrazione irregolare mentre al 27% non ...

Nell’ultima settimana, sono aumentati a dismisura i contagi dopo il rientro dalle vacanze dalla Sardegna ... per cui le infermiere si limitano semplicemente a dire di no al prosecco e alla carta ...Aumento contagi, di chi è la responsabilità ... Dai dati raccolti da Termometro Politico emerge che alla maggioranza degli italiani (61,1%) dà fastidio solo l’immigrazione irregolare mentre al 27% non ...