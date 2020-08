Consorzio Trasporti Basilicata, De Micheli: 'Sgomenta per la nomina del presidente condannato per violenza sessuale' (Di venerdì 28 agosto 2020) 'Apprendo dai giornali che il sig. Giulio Ferrara è stato rieletto presidente del Consorzio Trasporti Basilicata, pur a seguito di una condanna in via definitiva per violenza sessuale su una ... Leggi su tgcom24.mediaset

6000sardine : Secondo voi è giusto che l’azienda per cui lavora una donna abusata non abbia licenziato l’uomo che ha commesso que… - mirellaliuzzi : Indecente la rielezione del presidente della Cotrab (Consorzio Trasporti Basilicata) nonostante la condanna definit… - repubblica : Basilicata, Consorzio Trasporti, De Micheli: 'Sgomenta per nomina presidente condannato per violenza sessuale' - antoniodb69 : RT @eccapecca: A quando una cerimonia pubblica per la carica conferitagli? La #Lega ti premia. #Basilicata Giulio Leonardo Ferrara Indig… - SenVincenzo : RT @s_margiotta: Basilicata, Consorzio Trasporti, De Micheli: 'Sgomenta per nomina presidente condannato per violenza sessuale' https://t.… -