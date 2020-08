Congedo legge 104: i lavoratori domestici possono fare domanda? (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Congedo legge 104 permette la possibilità di assistere il familiare con handicap grave per due anni, anche non consecutivi, con astensione al lavoro retribuita e coperta da contribuzione figurativa. Congedo straordinario legge 151 Abbiamo esaminato tutti gli aspetti di questa prestazione, i requisiti richiesti e analizzato molti casi. I principali requisiti che determinano la possibilità di accedere al beneficio sono: il diritto di priorità familiare e il requisito di convivenza con il familiare d’assistere. In quest’ultimo caso può essere sostituito anche dalla dimora temporanea oppure dalla coabitazione (stesso stabile e diverso appartamento). Ma la domanda che ci è stata posta oggi riguarda se i lavoratori ... Leggi su notizieora

