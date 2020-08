Confermato al vertice dei trasporti lucani malgrado la condanna per stupro, dopo la polemica si dimette (Di venerdì 28 agosto 2020) Giulio Ferrara si è dimesso dalla carica di presidente Cotrab (consorzio trasporti Basilicata). Lo confermano fonti sindacali. Ferrara, rieletto il 20 agosto scorso dalle aziende di trasporto che aderiscono al consorzio nonostante una condanna definitiva a 2 anni e sei mesi per violenza sessuale nei confronti di una sua dipendente, ha inviato questa mattina una lettera al consiglio di amministrazione del consorzio. La decisione, ha sostenuto, è conseguenza della “violenta campagna di stampa a seguito del recente rinnovo della predetta carica. Per la serenità del lavoro da affrontare in questo delicato momento da parte del consorzio - scrive Ferrara - ritengo la mia decisione la più consona agli interessi del consorzio medesimo e delle imprese tutte aderenti”.La notizia della sua nomina aveva fatto scalpore, specie ... Leggi su huffingtonpost

Genova4Tourist : RT @luponzi: Confermato il @SaloneNautico di #Genova, dall'1 al 6 ottobre. La decisione dopo un vertice tra Regione, Comune e Confindustria… - genesdegenes : RT @luponzi: Confermato il @SaloneNautico di #Genova, dall'1 al 6 ottobre. La decisione dopo un vertice tra Regione, Comune e Confindustria… - TgrLiguria : RT @luponzi: Confermato il @SaloneNautico di #Genova, dall'1 al 6 ottobre. La decisione dopo un vertice tra Regione, Comune e Confindustria… - alecavo : RT @luponzi: Confermato il @SaloneNautico di #Genova, dall'1 al 6 ottobre. La decisione dopo un vertice tra Regione, Comune e Confindustria… - luponzi : Confermato il @SaloneNautico di #Genova, dall'1 al 6 ottobre. La decisione dopo un vertice tra Regione, Comune e Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Confermato vertice Confermato al vertice dei trasporti lucani malgrado la condanna per stupro, dopo la polemica si dimette L'HuffPost Roma, scuola a rischio contagio: in classe senza sanificazioni «Appalto in ritardo»

La prima campanella per i nidi comunali a Roma è prevista per il 9 settembre. Per gli asili, sempre per quelli capitolini, si inizia il 14. Già tra lunedì e martedì prossimi le strutture devono riapri ...

Confermato al vertice dei trasporti lucani malgrado la condanna per stupro, dopo la polemica si dimette

Giulio Ferrara si è dimesso dalla carica di presidente Cotrab (consorzio trasporti Basilicata). Lo confermano fonti sindacali. Ferrara, rieletto il 20 agosto scorso dalle aziende di trasporto che ader ...

La prima campanella per i nidi comunali a Roma è prevista per il 9 settembre. Per gli asili, sempre per quelli capitolini, si inizia il 14. Già tra lunedì e martedì prossimi le strutture devono riapri ...Giulio Ferrara si è dimesso dalla carica di presidente Cotrab (consorzio trasporti Basilicata). Lo confermano fonti sindacali. Ferrara, rieletto il 20 agosto scorso dalle aziende di trasporto che ader ...