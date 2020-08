Conferenza stampa Linetty: «Il Torino ci cercava da tempo, voglio dare il massimo» (Di venerdì 28 agosto 2020) Karol Linetty si è presentato al mondo granata in Conferenza stampa Karol Linetty, nuovo acquisto del Torino arrivato dalla Sampdoria, si è presentato in Conferenza stampa. SCELTA GRANATA – «Il Toro mi aveva già contattato a febbraio, ma volevo aiutare la Sampdoria a uscire da un momento difficile. Ho sentito anche il mister, mi sento molto integrato nello spogliatoio. Questa è una nuova sfida, voglio dare il meglio. Giampaolo è stato molto importante nella mia scelta, conosco il suo sistema di gioco e quindi parto avvantaggiato». Torino – «Sono in una grande squadra. L’anno scorsa qui è stato ... Leggi su calcionews24

Nella conferenza stampa di presentazione di Karol Linetty e Mergim Vojvoda, Davide Vagnati ha parlato del mercato del Torino: “Stiamo cercando di dare al nostro allenatore il prima possibile dei gioca ...

