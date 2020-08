Confcooperative Caserta: Contro la crisi grazie va favorita l’aggregazione di imprese agricole e turistiche (Di venerdì 28 agosto 2020) “Confcooperative Campania sul territorio di Caserta punta a favorire la connessione tra le imprese, le aggregazioni, gli scambi e le collaborazioni”. Ad affermarlo è Ciro Maisto, presidente, da luglio, del Comitato territoriale di Caserta-Confcooperative Campania (i cui componenti sono Antonio De Rosa, Marco Di Dino, Gianluca Funiciello, Antonella Gervasio, Mara Vitiello e Napoleone Zavatto). “I dati – continua – ci dicono due cose: che il 10% delle cooperative del Paese si concentra in Campania e che Caserta registra un’alta concentrazione di cooperative attive femminili e un’alta incidenza di soci giovani. Su queste forze dobbiamo investire, insistendo su fette di economia come agricoltura e turismo, due possibili volani che a catena ... Leggi su ildenaro

