Con Feat Food il pasto è servito dall'intelligenza artificiale (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Labitalia) - Tutto è cominciato nel 2015 in una piccola gastronomia di Lecce dove un cuoco preparava pasti sani e bilanciati secondo le indicazione di Andrea Lippolis, giovane studente di ingegneria gestionale appassionato di fitness, che poi li consegnava personalmente a domicilio, a bordo del suo scooter. Feat Food oggi è una consolidata realtà imprenditoriale italiana. Nel suo laboratorio di produzione di 160 mq a Milano, in via Edmondo De Amicis, una brigata di 7 persone (4 cuochi e 3 addetti alla logistica e alla supply chain) continua a preparare i piatti che vengono consegnati in tutta Italia in 24/48 ore. “Sono sempre stato un appassionato di fitness e di tecnologia - spiega Andrea Lippolis, classe 1992, fondatore e Ceo di Feat Food - e ... Leggi su liberoquotidiano

Domenico_Marra : #Lavoro Startup: con Feat Food il pasto è servito dall’intelligenza artificiale - LucaForlini : RT @THEREALMYSSKETA: LO SO CHE PENSAVATE SAREI TORNATA CON UNA HIT COMMERCIALE DAI RITMI CALIENTI FEAT. QUALCHE RAPPER PER RACCOGLIERE I FR… - _una_tragedia : RT @THEREALMYSSKETA: LO SO CHE PENSAVATE SAREI TORNATA CON UNA HIT COMMERCIALE DAI RITMI CALIENTI FEAT. QUALCHE RAPPER PER RACCOGLIERE I FR… - StraNotizie : Startup: con Feat Food il pasto è servito dall’intelligenza artificiale - m4tth3ww : RT @THEREALMYSSKETA: LO SO CHE PENSAVATE SAREI TORNATA CON UNA HIT COMMERCIALE DAI RITMI CALIENTI FEAT. QUALCHE RAPPER PER RACCOGLIERE I FR… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Feat Con Feat Food il pasto è servito dall'intelligenza artificiale Food Makers Jojo feat. Demi Lovato: audio, testo e traduzione di Lonely Hearts (remix)

Una collaborazione nata durante la quarantena. Così Jojo e Demi Lovato hanno unito le forze per il remix di Lonely Hearts, singolo promozionale della cantante. Il brano è contenuto nella versione delu ...

Mika feat. Michele Bravi a sorpresa il singolo “Bella D’Estate”

Annunciata a sorpresa la loro collaborazione musicale: esce a mezzanotte BELLA D’ESTATE, cover del celebre successo di Mango. Disponibile dal 28/8 su tutte le piattaforme di streaming e download, il s ...

Una collaborazione nata durante la quarantena. Così Jojo e Demi Lovato hanno unito le forze per il remix di Lonely Hearts, singolo promozionale della cantante. Il brano è contenuto nella versione delu ...Annunciata a sorpresa la loro collaborazione musicale: esce a mezzanotte BELLA D’ESTATE, cover del celebre successo di Mango. Disponibile dal 28/8 su tutte le piattaforme di streaming e download, il s ...