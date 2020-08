Commercialisti di Bari alla Regione Puglia: rifinanziare il contributo per le piccole e medie imprese "Sopravvivenza di centinaia studi professionali a rischio" (Di venerdì 28 agosto 2020) Di seguito il comunicato: A rischio la Sopravvivenza di centinaia di studi professionali pugliesi. Per questo i Commercialisti hanno inviato una comunicazione in Regione Puglia, della quale segue qualche stralcio. “È indispensabile che la Regione Puglia sostenga la liquidità delle PMI pugliesi attraverso il rifinanziamento del ‘Titolo II – Covid 19’, misura a cui sono ricorse anche tante attività professionali del territorio, generando flussi di erogazioni bancarie per 15,6 milioni oltre a 4,3 milioni di contributi a fondo perduto”. A scriverlo nella lettera inviata alla Regione Puglia per chiedere il ... Leggi su noinotizie

Commercialisti di Bari alla Regione Puglia: rifinanziare il contributo per le piccole e medie imprese Noi Notizie

Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza ...

