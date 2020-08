Come donne e giovani hanno perso il lavoro con il blocco dei licenziamenti (Di venerdì 28 agosto 2020) Dall’inzio dell’emergenza sanitaria in Italia ci sono 330 mila donne occupate in meno e altri 330 mila giovani (e giovani adulti fino a 34 anni) senza lavoro in più. Mentre l’occupazione tra i cittadini sopra i cinquant’anni è in crescita nonostante la discesa del dato complessivo. Come mostra il grafico in pagina, elaborato dal «Corriere» da dati Istat sugli occupati, mentre il fatturato registrava il collasso più drammatico della storia repubblicana il numero di lavoratori di 50 anni e oltre in Italia è persino salito (più 0,33%). Oggi in Italia ci sono circa trentamila occupati dai capelli bianchi in più rispetto al giorno in cui il paziente uno a Codogno ha contratto il virus. Nel frattempo l’attività ... Leggi su nextquotidiano

Dall’inzio dell’emergenza sanitaria in Italia ci sono 330 mila donne occupate in meno e altri 330 mila giovani (e giovani adulti fino a 34 anni) senza lavoro in più. Mentre l’occupazione tra i cittadi ...

Dall'inzio dell'emergenza sanitaria in Italia ci sono 330 mila donne occupate in meno e altri 330 mila giovani (e giovani adulti fino a 34 anni) senza lavoro in più. Mentre l'occupazione tra i cittadi ...