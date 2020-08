Clima, esperto: “Più cicloni tropicali nel 2020 rispetto alla media, nello scenario peggiore, eventi estremi in aumento in Europa” (Di venerdì 28 agosto 2020) Enrico Scoccimarro, ricercatore della Fondazione Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, spiega all’Adnkronos quali proiezioni è possibile fare tenendo conto delle evoluzioni del Clima a seguito del riscaldamento globale. “In termini di eventi estremi di precipitazione quello che risulta dai nostri ultimi studi in Fondazione Cmcc, relativamente al continente europeo, è una proiezione di aumento delle precipitazioni medie nella parte Nord del dominio e una riduzione nel Sud del Continente (Mediterraneo, Spagna, Italia, Turchia, Grecia). Dalle proiezioni di precipitazione media emerge infatti un dipolo: più acqua al Nord meno acqua al Sud. Una spaccatura che interessa parzialmente anche l’Italia: se a Nord la tendenza è verso ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Clima esperto Morto in Groenlandia Steffen, noto esperto cambiamenti clima ANSA Nuova Europa Ultima ondata di caldo torrido, da lunedì inizia un clima da fine estate

Per gli esperti di youmeteo.com caldo forte fino a sabato 29 agosto con punte di 35°-37° in provincia di Rimini, da domenica 30 e giorni a seguire tempo instabile con temporali e rapido calo delle tem ...

Libia: Bachelet nomina gli esperti della Fact-Finding Mission Indipendente

Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, afferma che il deteriorarsi della situazione della sicurezza in Libia e l’assenza di un sistema giudiziario funzionante han ...

