Civitavecchia, sbarchi dalla Sardegna senza alcun controllo: ecco come si porta il virus a Roma e nel Lazio (VIDEO) (Di venerdì 28 agosto 2020) Nessun controllo agli sbarchi dalla Sardegna nel Porto di Civitavecchia, nonostante l’allarme Covid dopo i numerosi contagi provenienti proprio dall’isola. A raccontarlo un passeggero sbarcato questa sera, esponente della Lega Salvini a Roma, Andrea Bova. “Dopo essere stati imbarcati al porto di Olbia senza nessun controllo e nessuna misurazione di temperatura – racconta Bova – questo è stato il nostro sbarco a Civitavecchia: un assembramento senza controllo”. L’esponente della Lega mostra le immagini girate al porto di Civitavecchia, con persone ammassate, nessun distanziamento, nessun controllo o tampone e, di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

«Entrano in Sardegna già positivi senza che nessuno li controlli poi se riscontriamo noi il contagio siamo gli untori d'Italia e l'epicentro dell'epidemia? E perché non si parla di Emilia Romagna, Ven ...

“Un ringraziamento speciale va alla Asl Rm4, agli operatori sanitari alle decine di volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa che stanno operando nel porto di Civitavecchia per effettuare i ...

