Cinisello | scaricano 20 quintali di macerie in un parcheggio | individuati e sanzionati

Venti quintali di macerie: calcestruzzo, piastrelle e pezzi di mattone. Tutto frutto di una ristrutturazione di un appartamento. Tutto abbandonato in un parcheggio del quartiere Sant'Eusebio a Cinisel ...

Milano, 28 agosto 2020 - Si sono concluse positivamente le indagini sull'episodio di scarico abusivo avvenuto la settimana scorsa in un parcheggio di via Giolitti nel quartiere Sant'Eusebio, a Cinisello Balsamo. Venti quintali di macerie: calcestruzzo, piastrelle e pezzi di mattone. Tutto frutto di una ristrutturazione di un appartamento. Tutto abbandonato in un parcheggio del quartiere Sant'Eusebio.