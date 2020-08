Ciclista investito e ricoverato in codice rosso: è il fratello di Maria Teresa Ruta (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono poche le notizie che arrivano dal Bufalini di Cesena dove nella giornata di mercoledì è arrivato in gravi condizioni un Ciclista dopo essere stato investito. Notizia di oggi che l’uomo in questione sarebbe il fratello della nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta. Forlì, investito il fratello di Maria Teresa Ruta L’identità è balzata alla cronaca solamente nella giornata di oggi ma i fatti risalgono a mercoledì. Erano circa le 18 quando un uomo di 50 anni, un Ciclista, veniva gravemente investito a Forlì. L’incidente sarebbe avvenuto ad un incrocio e secondo quanto ricostruito in ... Leggi su thesocialpost

