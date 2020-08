Ciclismo, Europei 2020 staffetta mista: ordine d’arrivo, oro Germania e bronzo Italia (Di venerdì 28 agosto 2020) Terminata anche la staffetta mista degli Europei 2020 di Ciclismo su strada, che si stanno svolgendo a Plouay (Francia). La Germania si aggiudica la vittoria della prova conclusiva della rassegna continentale, davanti alla Svizzera. Un’ottima Italia si aggiudica la medaglia di bronzo, grazie alla prestazione di Bertazzo, Affini, Plebani, Bussi, Cecchini, Guazzini. Di seguito l’ordine d’arrivo della gara. L’ordine D’ARRIVO DELLA staffetta mista: Germania Svizzera Italia Leggi su sportface

