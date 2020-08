Ciclismo, Europei 2020 gara in linea maschile juniores: l’ordine d’arrivo, oro Andersen (Di venerdì 28 agosto 2020) Terminata anche la gara in linea riservata agli uomini juniores degli Europei 2020 di Ciclismo su strada, che si stanno svolgendo a Plouay (Francia). Il titolo è andato al diciottenne danese Kasper Andersen (Team NVP Carl Ras Roskilde), che si è laureato campione europeo di categoria regolando in volata gli avversati. Medaglia d’argento per il ceco Pavel Bittner, bronzo al belga Arnaud De Lie. Ottimo lo sprint finale dell’azzurro Lorenzo Balestra, bresciano del Team F.lli Giorgi, autore di una bella rimonta che lo ha portato fino alla quinta posizione finale. Di seguito l’ordine d’arrivo della gara. Leggi su sportface

