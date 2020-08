“Chucky resti?”, un tifoso stuzzica Lozano sul futuro: la risposta dell’attaccante (VIDEO) (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Hirving Lozano, dopo l’allenamento di ieri pomeriggio a Castel di Sangro, si è intrattenuto con i tifosi azzurri per firmare autografi e scattare foto insieme ai supporters partenopei. Un tifoso gli ha chiesto: “Resti al Napoli?”. Il calciatore messicano ha risposto in modo immediato sciogliendo ogni dubbio: “Sì”, confermando che resterà a Napoli con un sorriso molto convincente. – tifoso: “Resti a Napoli?” + Lozano: “Si” IG: Club.Napoli.Sereno pic.twitter.com/pGxObXYFaH — Out Of Context Napoli (@NoContextNapoli) August 28, 2020 L'articolo “Chucky resti?”, un tifoso stuzzica Lozano sul futuro: la ... Leggi su anteprima24

