Christine Keller, sesso, droga e 007la squillo ragazzina vestita di Profumo (Di venerdì 28 agosto 2020) Massimo M. Veronese Christine Keller, scomparsa nel 2017Amori sfrenati, doppi giochi e sullo sfondo la Guerra fredda. Ha un faccino pulito, un passato equivoco e le idee chiare su quello che vuole. Fu protagonista del primo grande scandalo del dopoguerra. Che fece crollare il governo inglese Aveva un faccino pulito, di quelli di cui non bisogna fidarsi mai e l’aria da adolescente difficile, il broncio perenne sulle labbra, intrigante e permalosa. Si guardarono un attimo e lui fu perduto per sempre. Fingendosi stupita da quello sguardo che la divorava, abbandonò in punta di piedi il bordo della piscina per mettersi un asciugamano perché non aveva niente addosso. Era una sera afosa di luglio, di quelle che scaldano il sangue. Era l’inizio della fine. Christine Keeler aveva gambe lunghe e fretta di ... Leggi su ilgiornale

