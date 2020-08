Chiara Ferragni, lite con Fedez l'ultimo giorno di vacanza in Sardegna: «Mi hai rotto il caz***» (Di venerdì 28 agosto 2020) Chiara Ferragni, "lite" con Fedez l'ultimo giorno di vacanza in Sardegna: «Mi hai rotto il caz***». Anche per i Ferragnez le vacanze sono giunte al capolinea. Domani... Leggi su leggo

ohitsGygy : RT @yngmiki: questo tweet deve arrivare a Chiara Ferragni aiutatemi ciao Chiara - ciaoodiotuttj : LA AMO CHIARA SEI DA SPOSARE TE SE AMA IN THIS HOUSE WE STAN CHIARA FERRAGNI PUNTO - StraNotizie : Chiara Ferragni contro l’omofobia svela cosa dirà a Leone quando inizierà a fare domande sull’argomento - RADIOEFFEITALIA : Baby K - Non Mi Basta Piu' (feat. Chiara Ferragni) - notyvrbae : RT @haroldxgolden: comunque una zia della figlia di gigi sarà dua lipa che conosce chiara ferragni, nonché madre di leone. quindi leone pot… -