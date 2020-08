Chiara Ferragni asfalta un’omofoba: “Certi commenti mi inorridiscono” (Di venerdì 28 agosto 2020) Chiara Ferragni su Instagram ha asfaltato una persona omofoba che le ha chiesto cosa dirà a suo figlio Leone quando le chiederà delle coppie gay. Chiara Ferragni, da sempre ormai, utilizza i suoi profili social nel migliore modo possibile. Ovviamente non ci riferiamo soltanto all’ambito professionale per quanto concerne la sua professione di influencer, ma … L'articolo Chiara Ferragni asfalta un’omofoba: “Certi commenti mi inorridiscono” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Shaste123_w : RT @yngmiki: questo tweet deve arrivare a Chiara Ferragni aiutatemi ciao Chiara - hopeworldssun : @AdorSugav Raga ma quella è chiara ferragni! CHIARAAAA - BITCHYFit : Chiara Ferragni contro l’omofobia svela cosa dirà a Leone quando inizierà a fare domande sull’argomento - deceasedsins : Ogni cosa che dice Chiara Ferragni, seppur una cosa qualunquista, viene osannata: assurdo come vi stupite con poco, ingenui ?? - SighGahh : @sspazzami 10 notifiche in 3 secondi neanche chiara ferragni -