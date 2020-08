Chi pensa che questa riforma sia un primo passo per superare il bicameralismo si illude (Di venerdì 28 agosto 2020) Nella vicenda del referendum costituzionale ci sono tre diversi protagonisti, che partecipano con diversi gradi di impegno e di presenza. Uno è quello costituito dai partiti, che in teoria sono tutti per il Sì , ma non si può dire che si stiano scaldando molto per la campagna referendaria. La destra, in particolare, sembra avere qualche dubbio, avendo capito che la vittoria del Sì non potrebbe che rafforzare il governo. E questo si capisce bene. Il secondo protagonista è il variegato gruppo di intellettuali e commentatori, non necessariamente giuristi, che stanno animando in queste settimane un dibattito abbastanza vivace. In questo gruppo, a parte la posizione singolare e spiritosa di Gustavo Zagrebelski sull’asino di Buridano, si sommano e si incrociano, com’è inevitabile, motivazioni e argomenti diversi e a volte ... Leggi su linkiesta

insopportabile : La Sardegna è meta sicura se (residenti e turisti): ??mettono le mascherine ??rispettano la distanza sociale ??lavano… - GiovanniToti : Chi pensa che il modello #Genova e le semplificazioni burocratiche che ci hanno permesso di ricostruire un ponte in… - lucianoranieri7 : @lucatelese Luca non ti devi permettere di dare dello scemo a chi non la pensa come te e Parenzo e comunque se dove… - AnnaMar74773335 : RT @ADeborahF: @simonebaldelli ma pensa a cantare... Chi sei tu per giudicare il lavoro di Virginia Raggi????? La rotonda è necessaria #Rag… - LittleLadyTerry : @la_sirenetta__ poi io ho pochi numeri per fortuna quindi insomma non sono tantissimi quelli che lo fanno, ma pensa chi ha milioni... -

Ultime Notizie dalla rete : Chi pensa Chi pensa che questa riforma sia un primo passo per superare il bicameralismo si illude Linkiesta.it Sant’Anastasia, Enzo Iervolino: «Un voto per il futuro, ora o mai più, per tornare orgogliosi di essere anastasiani»

Parlare della Concorsopoli anastasiana o delle vicende giudiziarie degli ultimi anni? Calcare l’accento sulla morale, sulla moralità, sull’etica? No, grazie. Il candidato sindaco di centrosinistra – c ...

Chi era Alexandre Marius Jacob, l'uomo che ispirò Arsenio Lupin

Non aveva avuto grande fortuna come scrittore, Maurice Leblanc, finché non gli era venuto in mente di inventare un personaggio che, a ragione, fu subito definito la controparte francese di Sherlock Ho ...

Parlare della Concorsopoli anastasiana o delle vicende giudiziarie degli ultimi anni? Calcare l’accento sulla morale, sulla moralità, sull’etica? No, grazie. Il candidato sindaco di centrosinistra – c ...Non aveva avuto grande fortuna come scrittore, Maurice Leblanc, finché non gli era venuto in mente di inventare un personaggio che, a ragione, fu subito definito la controparte francese di Sherlock Ho ...