Chelsea, Ben Chilwell ambizioso: “Voglio essere come Ashley Cole. Su Lampard…” (Di venerdì 28 agosto 2020) Annunciato nelle scorse ore come nuovo acquisto del Chelsea, Ben Chilwell ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club inglese. Grande gioia per il neo arrivato e altrettanta ambizione. L'esterno, arrivato dal Leicester, ha ammesso di volersi ispirare ad una leggenda del club blues.Ben Chilwell: "Voglio essere come Ashley Cole"caption id="attachment 1013627" align="alignnone" width="448" Ben Chilwell (twitter)/caption"È fantastico per me essere qui", ha ammesso il giocatore. "Ho un punto di riferimento come stile per un terzino del Chelsea. Sono cresciuto guardando Ashley Cole giocare, quindi so quanto sia rispettato qui e questa ... Leggi su itasportpress

Bloccato per due anni dalle sanzioni Fifa, Roman Abramovich è ripartito con il botto, alla faccia del resto del mondo del calcio bloccato dalla crisi economica dovuta alla pandemia. Se il Barcellona e ...

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Thiago Silva, classe 1984, lascia il PSG dopo otto stagioni. Il difensore centrale brasiliano firmerà nelle prossime ore un contratto biennale con il Chelsea. Giocando a ...

