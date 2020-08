Chef Morelli: "Ho fatto il tampone dopo la Sardegna il 23 agosto, niente risultati. Come funziona l'Italia?" (Di venerdì 28 agosto 2020) É ancora in attesa dell’esito del tampone, alle prese con ritardi e burocrazia: lo Chef Giancarlo Morelli ha raccontato su Instagram la trafila che ha vissuto dopo essere tornato dalla Sardegna. “Domenica 23 agosto di ritorno dalla Sardegna da buon cittadino e per rispetto delle persone che frequento mi sottopongo al tampone anti Covid al drive in del porto di Civitavecchia - scrive nel post -. Sul foglio che mi rilasciano c’è riportato che l’esito degli esami sarà comunicato tempestivamente”. Peccato che non ci sia nulla di tempestivo nell’intera faccenda: i risultati non arrivano, al telefono della Asl di Civitavecchia così Come alle mail, non risponde ... Leggi su huffingtonpost

