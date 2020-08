Che fine ha fatto Gerardina Trovato? Oggi a 53 anni confessa: “Caterina Caselli mi ha…” [FOTO] (Di venerdì 28 agosto 2020) Gerardina Trovato ha esordito corista, prima di farsi notare e debuttare sul palco dell’Ariston, nel 1993, con uno dei suoi più grandi successi: Ma non ho più la mia città, ancora Oggi una delle canzoni più famose nella storia della musica italiana. A distanza di anni, ospite nei salotti televisivi, Gerardina ha raccontato la situazione di disagio che ha dovuto affrontare a causa della sua situazione economica. Gerardina Trovato Oggi FOTO Il nome di Gerardina Trovato è legato indissolubilmente al Festival di Sanremo del 1993, quando si classificò seconda tra le nuove proposte dopo Laura Pausini con il brano ‘Ma non ho più la mia ... Leggi su velvetgossip

NicolaPorro : Potevano pensare alla #scuola da marzo ma sono arrivati a parlarne adesso e ora vige il caos più totale. #DiMaio ch… - WeCinema : Un film straordinario dall’inizio alla fine, che piace ancora oggi: chi non ha sognato una baby-sitter così? Il… - carlosibilia : Dal mese scorso sono in vigore i tagli al cuneo fiscale che consentono a milioni di italiani di avere uno stipendio… - silvadeluca : RT @rami_piu_smocci: ma che fine hanno fatto questi??? sono stati fraintesi ?? - SofiaMenghss : RT @BrasiniManuel: Alla fine ognuno ha quel che si merita -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine

Gazzettinonline

L’amore del giovane Oliver Stone per la madre farebbe arrossire Edipo: «Lei era come una droga, quando non c’era le volevo bene ancora di più», dice il regista. Il padre era un militare, ebreo-america ...«Siamo in una fase estremamente delicata, ci attendiamo un boom di rientri nel fine settimana e il sistema deve reggere». Giuseppe Quintavalle è l’uomo delle due Asl, direttore generale della Roma 4 e ...