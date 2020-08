Chanel Totti, Selvaggia Lucarelli “ad Aurora Ramazzotti fatta la stessa cosa dal settimanale Oggi”, alla Lucarelli risponde il direttore (Di venerdì 28 agosto 2020) Il polverone sollevato dalla foto in copertina pubblicata dal settimanale Gente della tredicenne Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti non accenna a placarsi. Sulla questione è intervenuto il Telefono azzurro, il Moige, movimento dei genitori, i genitori di Chanel Ilary Blasi e Francesco Totti e, infine il direttore di Gente Monica Mosca che ha spiegato che l’intento del giornale era solo quello di valorizzare la donna e la famiglia. Spiegazione che in tanti non hanno accettato. Selvaggia Lucarelli contro il settimanale Oggi Selvaggia Lucarelli, dopo che è venuta fuori questa questione, ha ... Leggi su baritalianews

