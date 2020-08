Champions League, il Papu Gomez nella squadra ideale della UEFA (Di venerdì 28 agosto 2020) L’UEFA, dopo la vittoria del Bayern Monaco in finale di Champions League, ha diramato nel pomeriggio la lista della squadra ideale dopo la stagione 2019/2020. nella squadra tipo presente il Papu Gomez dopo l’ottima avventura con la maglia dell’Atalanta. Manca invece Cristiano Ronaldo. Portieri: Neuer, Oblak, LopesDifensori: Davies, Kimmich, van Dijk, Upamecano, Angelino, AlabaCentrocampisti: Thiago Alcantara, Aouar, de Bruyne, Goretzka, Sabitzer, Marquinhos, Muller, GomezAttaccanti: Gnabry, Lewandowski, Mbappé, Sterling, Messi, Neymar. Foto: twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

UEFAcom_it : ?? La ?????????????? ?????????? ???????????????? #UCL scelta dagli Osservatori Tecnici UEFA ?? ???? C'è anche il 'Papu' Gómez dell'… - federicocasotti : Quindi, in poco più di un mese il Manchester City passerebbe da dover scontare due anni di squalifica in Champions… - SkySport : Champions League, la squadra della stagione: ecco Gomez, non c'è Cristiano Ronaldo - AndreArmageddon : Sensi che fino all’infortunio ha disegnato calcio, in Champions, contro Barça e Dortmund. E Barella che è arrivato… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS LEAGUE - Ecco la rosa ideale dell'UEFA: dentro il 'Papu' Gomez, fuori Cristiano Ronaldo -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, ecco le possibili avversarie delle italiane nei gironi Corriere della Sera CHAMPIONS LEAGUE - Ecco la rosa ideale dell'UEFA: dentro il "Papu" Gomez, fuori Cristiano Ronaldo

Chiusa l'edizione più tormentata della storia della Champions League, l'UEFA ha stilato una particolarissima lista di calciatori, per comporre la rosa ideale dell'edizione 2019-2020 del torneo. E, sor ...

Dalla Francia il padre di Messi avrebbe rivelato la destinazione del figlio

In casa Barcellona tiene banco il caso Messi. Secondo quanto affermato da L’Equipe, anche il PSG e la Juventus, oltre al Manchester City, avrebbero sondato il terreno per il numero 10 del Barcellona.

Chiusa l'edizione più tormentata della storia della Champions League, l'UEFA ha stilato una particolarissima lista di calciatori, per comporre la rosa ideale dell'edizione 2019-2020 del torneo. E, sor ...In casa Barcellona tiene banco il caso Messi. Secondo quanto affermato da L’Equipe, anche il PSG e la Juventus, oltre al Manchester City, avrebbero sondato il terreno per il numero 10 del Barcellona.