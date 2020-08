Challenger Trieste 2020: Musetti batte Ficovich, ora la sfida con Alcaraz (Di venerdì 28 agosto 2020) Lorenzo Musetti trova la semifinale del torneo Challenger di Trieste 2020. Il classe 2002, eliminato al secondo turno a Todi una settimana fa, batte l’argentino Juan Pablo Ficovich nel match valevole per i quarti di finale in due set, con il punteggio di 6-1 6-3. Una prova di grande solidità per il giovane di Carrara, apparso in ottima forma nei primi mesi post-lockdown. Adesso per Musetti ci sarà un match davvero interessante, che lo vedrà affrontare lo spagnolo classe 2003 Carlos Alcaraz Garfia, vincitore del proprio quarto contro Tomas Martin Etcheverry. Dall’altra parte del tabellone si giocheranno un posto in finale un grande Riccardo Bonadio, che ha battuto Maximilian Marterer, e Mario Vilella Martinez, vincitore ... Leggi su sportface

Il friulano di Azzano Decimo ha eliminato a sorpresa Rodionov ma c’è stata un’altra eliminazione inattesa con Marcora messo ko dal tedesco Tobias Kamke TRIESTE Nella seconda giornata del tabellone pr ...

Musetti: “Obiettivo Roma”. Simone Tartarini: “…e Roland Garros”. Intanto (ri)batte Popyrin

Contro il giocatore che ha affrontato più volte nel circuito professionistico (siamo già al terzo confronto diretto), l’australiano Alexei Popyrin, il 18enne di Carrara ha colto un’altra vittoria di ...

