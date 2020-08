Cervia, 91 ragazzi positivi tra i 16 e i 20 anni: erano stati tutti nella stessa discoteca la sera di Ferragosto (Di venerdì 28 agosto 2020) I primi dieci sono stati trovati quasi per caso. Avevano fatto il tampone ed erano risultati positivi al Covid. In comune, oltre all’età (tutti sotto i vent’anni) il fatto di aver passato la serata di Ferragosto nello stesso locale: la discoteca Indie a Pinarella Cervia, in provincia di Ravenna. A quel punto l’azienda sanitaria romagnola ha lanciato l’appello ai 1500 ragazzi che quella sera erano nel club: se siete stati a ballare, venite a farvi il tampone. Molti erano arrivati a Cervia da Ravenna, Forlì e Cesena: su oltre 1200 test, alla fine sono emersi 91 positivi. E si sta ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Cervia, 91 ragazzi positivi tra i 16 e i 20 anni: erano stati tutti nella stessa discoteca la sera di Ferragosto - Noovyis : (Cervia, 91 ragazzi positivi tra i 16 e i 20 anni: erano stati tutti nella stessa discoteca la sera di Ferragosto)… - stenghi65 : @Vince7914 È perché fa brutto dire che un sacco di ragazzi emiliani sono tornati a casa dalla riviera positivi al C… - CorriereRomagna : Cervia, due ragazzi restituiscono portafoglio con quasi 300 euro - - Sestopoterecom : Cervia, due ragazzi trovano portafoglio e lo consegnano alla Polizia Locale -