Cecilia Rodriguez ‘risponde’ a Belen: le sorelle esagerano! FOTO (Di venerdì 28 agosto 2020) Cecilia Rodriguez si mostra in bikini su Instagram: decollete in primo piano, forme super e fan in visibilio Cecilia Rodriguez decisa a rubare la scena e, perché no, provare ad insidiare la sorella Belen in una sfida fratricida senza esclusioni di colpi. La bella argentina, su Instagram, ha risposto per le rime alla sorella che solo qualche ora fa aveva postato una FOTO in cui si mostrava in una posa da sirenetta su una barca al largo dell’isola di Capri, nel napoletano. Ebbene, Cecilia non ha voluto esser da meno ed ha risposto a modo suo. Un selfie bollente, anche questo scattato su una barca, ma in una posa completamente differente. La Rodriguez, infatti, ha messo in mostra il suo decollete perfetto, coperto solo da un bikini semi ... Leggi su bloglive

zazoomblog : Iganzio Moser e Caterina Bernal: largentina ha causato la crisi con Cecilia Rodriguez? Nuove dichiarazioni -… - zazoomblog : Ignazio Moser e Caterina Bernal: largentina ha causato la crisi con Cecilia Rodriguez? Nuove dichiarazioni -… - zazoomblog : Tra Cecilia e Ignazio spunta anche Diletta Leotta: terza incomoda sgradita alla Rodriguez - #Cecilia #Ignazio… - IncontriClub : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dietro la rottura c'è Diletta Leotta? - ILOVEPACALCIO : #CeciliaRodriguez lascia M#oser: c'è lo zampino di #DilettaLeotta? -