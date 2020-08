Caterina Balivo festeggia il compleanno del marito e prepara la marmellata di fichi (Foto) (Di venerdì 28 agosto 2020) Ieri il marito di Caterina Balivo ha festeggiato il suo 51esimo compleanno, ma come sempre Guido Maria Brera non ama molto apparire sui social. La conduttrice è riuscita postare tra le storie Instagram solo la torta di compleanno e gli auguri della piccola Cora, Brera non gli ha permesso altro. E’ un po’ come suo figlio Guido Alberto che allo stesso modo non ama i social al contrario della sua mamma. Caterina Balivo infatti poco fa ha anche mostrato la preparazione della marmellata di fichi, o meglio lei che con fascia gialla in testa, abito comodo ma sempre perfetto sbucciava i fichi. Sarà davvero la Balivo a preparare la ... Leggi su ultimenotizieflash

