Castelpoto | ‘Progetto Sannio’ sostiene la candidata sindaco Marina Simeone

Il Movimento "Progetto Sannio", in occasione delle elezioni Amministrative per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli Comunali nei Comuni che andranno al voto il 20/21 settembre, sarà impegnato a sostenere le liste che, nella logica del rinnovamento e all'insegna del valore del merito, si batteranno per la democrazia, il progresso e la risoluzione degli atavici problemi che affliggono le comunità del Sannio, purtroppo, abbandonato. In questa ottica "Progetto Sannio" a Castelpoto sosterrà, con entusiasmo e determinazione, la lista "Garantiamo la Democrazia a Castelpoto" e, quindi, il candidato sindaco Dott.ssa Marina Simeone, dotata di capacità, concretezza e lungimiranza manifestate da tempo

