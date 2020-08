Caso Viviana Parisi, trovate lesioni sul parabrezza dal lato di Gioele. I dubbi del padre: «C’erano già prima dell’incidente» (Di venerdì 28 agosto 2020) Emergono nuovi particolari sulla morte di Viviana Parisi e suo figlio, il piccolo Gioele di 4 anni. Secondo indiscrezioni della polizia, il vetro dell’autovettura risulterebbe lesionato nella parte lato passeggero. Il bambino, dunque, potrebbe aver subito un forte trauma cranico durante l’impatto con il furgone. «Se si verifica un incidente e il bambino non è legato al seggiolino, può capitare di tutto» ha spiegato Piero Volpi al Corriere della Sera, primario ortopedico all’Humanitas di Milano. Secondo quanto ricostruito, Gioele non era agganciato al seggiolino al momento dell’incidente. Gli effetti del trauma a quell’età possono essere tanti e variano in relazione a due fattori: «la posizione del corpo al momento ... Leggi su open.online

