Caso Viviana Parisi, esito negativo dai nuovi accertamenti sull’auto. Criminologo: “L’incidente è stato la chiave che ha fatto esplodere la situazione” (Di venerdì 28 agosto 2020) “In data 27.8.2020 si è concluso un ulteriore ciclo di prelievi ed accertamenti sulla autovettura Opel Corsa in uso a Parisi Viviana al momento dello svolgimento dei fatti. Gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all’interno del mezzo e sul parabrezza hanno finora fornito esito negativo, anche per quanto riguarda la presenza di eventuali tracce di sangue”. Lo precisa la Procura di Patti in un comunicato stampa. “Il lavoro del collegio di consulenti incaricati degli esami autoptici, genetici e morfologici, nominato in data 25.8.2020, è tuttora in corso ed è nelle sue fasi iniziali; tale compito, come è facilmente intuibile, si preannuncia lungo, complesso e, per forza di cose, articolato in numerose sessioni. ... Leggi su meteoweb.eu

