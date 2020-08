Caso sospetto a bordo dell’aereo Ryanair diretto a Pisa: viaggiatori fatti scendere poco prima del decollo – Video (Di venerdì 28 agosto 2020) Attimi di tensione a bordo del volo Ryanair di mercoledì 26 agosto, diretto a Pisa e in partenza dall’aeroporto di Londra Stansted. L’aereo sta per decollare quando a bordo salgono dei funzionari con addosso la tuta protettiva: due passeggeri sono sospetti casi Covid. La procedura dura pochi minuti e i viaggiatori vengono fatti scendere. Sanificate le postazioni, il volo è partito, atterrando a Pisa con circa 80 minuti di ritardo. L'articolo Caso sospetto a bordo dell’aereo Ryanair diretto a Pisa: viaggiatori fatti scendere poco ... Leggi su ilfattoquotidiano

