Caso Jacob Blake, il padre denuncia: «È ammanettato al suo letto in ospedale» (Di venerdì 28 agosto 2020) Dagli Usa emerge un nuovo dettaglio nel Caso di Jacob Blake, il cittadino afroamericano colpito alle spalle da sette colpi di pistola sparati da un agente di polizia di Kenosha, nel Wisconsin. Il padre ha denunciato come il figlio sia «ammanettato al letto» dell’ospedale in cui si trova. Il 29enne, avendo subito lesioni multiple, ha perso l’uso delle gambe e non potrà più camminare. Lo zio di Blake, Justin, ha confermato l’episodio e ha raccontato alla Cnn come il padre fosse «affranto». «Oltre al danno anche la beffa», ha spiegato lo zio, perché «è paralizzato, non può camminare e lo hanno ammanettato al ... Leggi su open.online

